رواد الفضاء الروس يُجرون تجربة لدراسة الدورة الدموية في ظروف الجاذبية المحدودة

ينوي الرواد الروس تأكيد أو دحض فرضية تفيد بانخفاض دوران الدم في الأوعية الدموية الدقيقة بأطراف رواد الفضاء خلال فترة التكيف على ظروف الجاذبية المحدودة.

وقد أطلق رواد الفضاء في القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية تجربة مسماة بـ Lazma سيدرسون خلالها إعادة توزيع تدفق الدم المحيطي من الأطراف إلى الرأس وتقييم التمثيل الغذائي التأكسدي للجلد في ظروف الجاذبية المحدودة، على متن المحطة الفضائية الدولية.

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ويشارك في التجربة 3 أفراد من طاقم مركبة "سويوز إم إس -20" وهم: رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين، الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده يوزو هيرانو.

وصرح، أندريه دونايف الباحث الرائد في المركز العلمي والتكنولوجي للضوئيات الطبية الحيوية، في جامعة "تورغينيف" الحكومية الروسية في مدينة أوريول الروسية لوكالة "تاس" الروسية، قائلا إنه سيستخدم لهذا الغرض جهاز "Lazma-PF"، والذي يعتمد طرق تشخيص غير جراحية لا تتطلب استخدام الإبر أو غيرها من الأدوات الجراحية.

وأشار دونايف قائلا:" لقد أظهرت طرق التصوير الحيوي منذ فترة نتائج جيدة في الطب الحيوي، وهي تستند إلى استشعار الجلد بإشعاع بصري آمن تماما ومنخفض الطاقة، مثل مؤشر الليزر وتسجيل الإشعاع المنبعث من الأنسجة، والذي من خلاله يتم حساب المعلومات وتحليلها".

المصدر: تاس