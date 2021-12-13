رائدة روسية ستحلّق إلى الفضاء بمركبة "دراغون" المأهولة

فوجئت امرأة وحيدة في فريق رواد الفضاء الروس، آنا كينينا باقتراح قدمته لها مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية للقيام برحلة فضائية على متن مركبة " Crew Dragon" الأمريكية المأهولة.

وذلك في إطار برنامج الرحلات الفضائية المتبادلة لرواد الفضاء الروس والأمريكيين.

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ونقل المكتب الصحفي لـ"روس كوسموس" عن آنا كيكينا قولها:" قد عرفت مؤخرا عن تحليقي الفضائي على متن "دراغون" الأمريكية المأهولة. وفاجأني كثيرا هذا الاقتراح. لكنني ارحّب به وأعرب عن استعدادي للقيام برحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية في إطار برنامج الرحلات المتبادلة".

يذكر أن رئيس "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في وقت سابق أن رائدة الفضاء، آنا كيكينا ستحقق عام 2022 رحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية وربما ستكون أول من تحلّق بمركبة "دراغون" الأمريكية بين الروس.

جدير بالذكر أن، آنا كيكينا ولدت عام 1984 في مدينة نوفوسيسبيرسك بغرب سيبيريا، وتخرجت عام 2005 في دورة بوزارة الطوارئ الروسية، ثم أنهت عام 2008 الأكاديمية الحكومية للنقل النهري، ثم عملت مقدمة برامج في إذاعة "راديو سيبير ألتاي". والتحقت عام 2012 يفريق رواد الفضاء الروس.

المصدر: تاس