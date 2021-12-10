الصين تنجح في إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء

نجحت الصين اليوم الجمعة في إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الصواريخ بشمال غرب البلاد.

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وتم إطلاق الأقمار الصناعية "شيجيان- 6 05" على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارش-4 بي" عند الساعة 8:11 صباحا بتوقيت بكين اليوم الجمعة، ودخلت المدار المخطط لها بنجاح، وستستخدم في استكشاف الفضاء واختبار التكنولوجيا الجديدة.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة الـ400 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

المصدر: "شينخوا"