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الصين تنجح في إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء

الفضاء

الصين تنجح في إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء
Reuters
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نجحت الصين اليوم الجمعة في إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الصواريخ بشمال غرب البلاد.

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وتم إطلاق الأقمار الصناعية "شيجيان- 6 05" على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارش-4 بي" عند الساعة 8:11 صباحا بتوقيت بكين اليوم الجمعة، ودخلت المدار المخطط لها بنجاح، وستستخدم في استكشاف الفضاء واختبار التكنولوجيا الجديدة.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة الـ400 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

المصدر: "شينخوا"

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