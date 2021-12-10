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روسيا تطلق قمري اتصالات جديدين إلى الفضاء غدا

الفضاء

روسيا تطلق قمري اتصالات جديدين إلى الفضاء غدا
Sputnik
صورة أرشيفية
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أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تخطط لإطلاق قمرين صناعيين جديدين إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الخدمة "قررت روس كوسموس مرة أخرى تأجيل إطلاق صاروخ Proton-M الذي سيحمل قمرين من نوع Express إلى الفضاء، العملية أجلت من 12 إلى 13 ديسمبر الجاري".

ومن جانبه قال رئيس المؤسسة، دميتري روغوزين إن "الصاروخ سينقل ليثبت على منصة الإطلاق في 13 ديسمبر،  ووفقا للتقارير الفنية فإن إطلاقه مع القمرين محتمل صباح ذلك اليوم".

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وكانت "روس كوسموس" تخطط لإطلاق الصاروخ مع قمري Express-AMU3 و Express-AMU7 إلى مدارات الأرض في 6 ديسمبر الجاري، لكنها أجلت العملية إلى 12 ديسمبر بعد اكتشاف مشكلات في الوحدة العليا للصاروخ، وبعدها قررت تأجيل العملية إلى الـ 13 من الشهر نفسه.

وتطور روسيا  منذ تسعينيات القرن الماضي عدة نماذج من أقمار Express الصناعية، لتستخدمها كأقمار اتصالات لتأمين البث الإذاعي والتلفزيوني وتأمين بعض مناطق الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة، وكذلك نقل البيانات إلى روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

المصدر: فيستي

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