Rocket Lab الأمريكية تطلق قمرين جديدين لاستشعار الأرض عن بعد

نجحت شركة Rocket Lab الأمريكية بإطلاق قمرين جديدين إلى الفضاء، مخصصين لاستشعار الأرض عن بعد.

وقال بيان صادر عن الشركة "نجحت Rocket Lab بإطلاق صاروخ Electron الذي حمل إلى الفضاء قمرين جديدين من فئة D33 تابعين لشركة BlackSky".

Mission success! Electron has successfully deployed the two satellites for @BlackSky_Inc and @SpaceflightInc. Welcome to orbit, once again.



That’s a wrap on Rocket Lab launches for 2021. Let’s do it all again, and more, soon. pic.twitter.com/aBtOPwDrLB — Rocket Lab (@RocketLab) December 9, 2021

وأشار البيان إلى أن القمرين أطلقا بالصاروخ اليوم الخميس من القاعدة التابعة لـ Rocket Lab في جزيرة Mahia بنيوزلندا، في تمام الساعة 13:02 بالتوقيت المحلي (03:02 بتوقيت موسكو)، ووصل القمران إلى مدارهما المطلوب بعد ساعة من عملية الإطلاق تقريبا.

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وتنتمي أقمار D33 لفئة الأقمار الصناعية الصغيرة، ويزن كل منها نحو 55 كلغ، وتخطط شركة BlackSky لإطلاق 16 قمرا من هذا النوع قبل نهاية 2022، لتعمل جميعها في مدار يرتفع نحو 430 كلم عن سطح الأرض، وتلتقط صورا عالية الدقة لسطح كوكبنا.

وتجدر الإشارة إلى أن Rocket Lab كانت قد أطلقت أولى صواريخها إلى الفضاء عام 2017، ومنذ ذلك الحين نجحت بإيصال مئات الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض عبر صواريخ Electron.

المصدر: إنترفاكس