رائد فضاء أمريكي يوضح سبب تأجيل الرحلة إلى القمر

أعلن رائد الفضاء الأمريكي السابق جيك فيشر، أن الرحلة إلى القمر ليست ضمن الأولويات الرئيسية للولايات المتحدة.





ويشير فيشر، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن ناسا تؤجل مرارا وتكرارا هبوط روادها على سطح القمر. لأن هذا ليس ضمن الأولويات الاستراتيجية للبلاد، وخاصة في فترة جائحة "كوفيد-19".

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ويقول فيشر على هامش المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للنفط، المنعقد في هيوستن، "لبلادنا أولويات محددة، تطغى على أمور أخرى. وبما أن القمر ليس من ضمن الأولويات الاستراتيجية كغيره من الأشياء، وخاصة في ظروف جائحة "كوفيد-19"، لذلك يتم تأجيل الهبوط على القمر".

ويذكر أن بيل نيلسون، رئيس ناسا، أعلن سابقا، أن هبوط رواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر عام 2024 كما كان مقررا، من الناحية التقنية غير ممكن. تبع ذلك نشر نتائج مناقشة هذه المسألة داخل ناسا، التي تضمنت تنبؤات أكثر تشاؤما. وفقا لهذه التنبؤات يجب تأجيل هبوط رواد الفضاء على سطح القمر عدة سنوات.

ويذكر أن إدارة دونالد ترامب كانت قد أعلنت في ربيع عام 2019 عن برنامج "أرتميس" القمري الذي يتضمن الهبوط على سطح القمر في عام 2024.

وقد شكك العديد من المختصين بإمكانية تحقيق هذا البرنامج في المواعيد المقررة، ومع ذلك لم تتخل عنه ناسا، إلا قبل فترة قريبة.

المصدر: نوفوستي