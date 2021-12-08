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بعد عدة محاولات.. "ULA" الأمريكية تنجح بإطلاق صاروخ مع قمرين إلى الفضاء

الفضاء

بعد عدة محاولات..
youtube/SciNews
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أعلنت شركة " ULA" الأمريكية عن نجاحها بإطلاق صاروخ Atlas V الذي حمل قمرين صناعيين إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الشركة إن صاروخها Atlas V انطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا يوم الثلاثاء 7 ديسمبر الجاري، تمام الساعة 5:22 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (13:22 بتوقيت موسكو)، وحمل إلى الفضاء قمرين صناعيين أمريكيين.

وكانت "ULA" قد خططت لإطلاق الصاروخ المذكور في 5 ديسمبر الجاري، لكنها أجلت العملية حتى اليوم التالي بعد أن اكتشف الخبراء مشكلات فنية في منظومات الوقود في الصاروخ، وفي 6 ديسمبر أعلن تاجيل العملية مرة أخرى بعد أن تقرر إجراء فحوصات إضافية عليه.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن قمري STPSat-6 و LDPE-1 اللذين حملهما الصاروخ إلى الفضاء صنعا من قبل شركة Northrop Grumman التي تعتبر إحدى الشركات الرئيسية التي تتعامل مع وزارة الدفاع الأمريكية في مجال توريد المنتجات الفضائية، وأن قمر STPSat-6 مجهز بتقنيات خاصة قادرة على تحويل الإشارات الكهربائية إلى أشعة ليزر تحت الحمراء تنقل البيانات بمعدل 1.2 غيغابايت/ثا، وسيستخدم هذا القمر لتوفير البيانات للبنتاغون والعديد من المؤسسات العسكرية الأمريكية.

المصدر: فيستي

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