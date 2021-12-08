مركبة فضائية روسية تنطلق بسائحين يابانيين ورائد روسي إلى المحطة الفضائية الدولية

أطلقت صباح اليوم مركبة "سويوز – إم إس – 20" المأهولة الروسية من مطار "بايكونور الروسي بصاروخ "سويوز – 2.1 آ" .

وعلى متنها رائد الفضاء الروسي ومراسل وكالة "تاس" ألكسندر ميسوركين والملياردير الياباني يوساكو مآدزافا ومساعده يودزو هيرانو.

وقد انفصلت المركبة عن وحدة التسريع ووصلت مدار الأرض لتقوم بـ4 دورات حول كوكبنا، ومن ثم ستلتحم الساعة 16.41 بتوقيت موسكو مع المحطة الفضائية الدولية.

وتحمل المركبة إلى أفراد طاقم المحطة الدولية هدايا رأس السنة ومواد غذائية، بما فيها الفواكه الطازجة، ورسائل من أقربائهم وذويهم وأجهزة لإجراء التجارب الطبية والبيولوجية بوزن 162 كيلوغراما.

وسيعود السائحان اليابانيان ورائد الفضاء الروسي، ميسوركين إلى الأرض في 20 ديسمبر الجاري.

المصدر: تاس