شركة صينية خاصة تطلق 5 أقمار صناعية إلى مدار بعيد

نجح صاروخ Ceres-1 التابع لشركة Galactic Energy الصينية الخاصة الثلاثاء 7 ديسمبر في إطلاق 5 أقمار صناعية إلى المدار المتزامن مع الشمس.

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة الخاصة. وقد انطلق الصاروخ من أسرة Y2 الساعة 12.12 بالتوقيت المحلي ( الساعة 07.12 بتوقيت موسكو) من مطار"جوجوان" في محافظة غانسو الصينية. ويستغرق تحليق الصاروخ 14 دقيقة إلى أن يصل المدار على ارتفاع 500 كيلومتر.

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وهو إطلاق ثان لصاروخ Ceres-1 الخاص. وكان الصاروخ من هذا النوع قد أطلق لأول مرة في نوفمبر عام 2020. وتم تزويده بـ3 محركات عاملة بالوقود الصلب وبلغ ارتفاعه 20 مترا، قطره 1.4 متر، وزنه عند الإطلاق 33 طنا، وزن الحمولة المفيدة 230 كيلوغراما عند إطلاقه إلى مدار بعيد و350 كيلوغراما عند إطلاقه إلى مدار الأرض المنخفض ( 200 كلم).

ويخصص الصاروخ لإطلاق الأقمار الصناعية الخاصة محدودة الوزن.

يذكر أن شركة Galactic Energy تم تأسيسها في فبراير عام 2018 في بكين. وقد نجحت الشركة في إطلاق الصاروخين، ما جعلها أول شركة صينية فضائية خاصة.

المصدر: تاس