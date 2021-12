سائح ياباني يكشف عمّا سيفعله في المحطة الفضائية الدولية

عبر السائحان اليابانيان اللذان سينطلقان إلى المحطة الفضائية الدواية يوم 8 ديسمبر 2021 عن ثقتهما العالية بـ "سويوز" لذلك بالذات اختارا المركبة الروسية لرحلتهما الفضائية.



ويشير رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا، إلى أنه "يثق كثيرا" بمركبات "سويوز" منوها "بتاريخها العظيم".

ويقول، "استغرق إعدادنا لهذه الرحلة 100 يوم، وأعتقد أننا سنشعر على متن المحطة الفضائية الدولية، بأن المدة غير كافية. ومع ذلك هذا إنجاز عظيم يستحق الاحترام".

ويضيف، منذ طفولتي كنت أراقب النجوم في السماء، ولكني لم أتصور يوما ما بأنه يمكنني المشاركة في رحلة فضائية.

ويشير رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين، الذي سيقود الرحلة، إلى أنه بدأ بتعلم اللغة اليابانية وأفراد الطاقم اللغة الروسية، على الرغم من اللغة المعتمدة على متن المحطة الفضائية الدولية هي اللغة الإنجليزية، وأعتقد أننا سنستمر بعد الرحلة في ذلك.

ويذكر أن رائد الفضاء ميسوركين سبق أن كان في الفضاء ثلاث مرات، وفي الرحلة الرابعة سيقوم بدور المراسل ويغطي كل ما سيجري على متن المحطة الدولية.

ويقول، ""سيكون هناك عدد من التجارب في إطار البرنامج العلمي الروسي، وهي جزء من سلسلة التجارب التي تجري بالفعل. ونحن سنمكث في المحطة 12 يوما وعلينا تنفيذ برنامج رحلتنا بالكامل".

وسوف يحمل السائحان إلى المحطة الفضائية الدولية، هدايا رأس السنة إلى رواد الفضاء العاملين هناك، ومأكولات يابانية معدلة للاستهلاك في الفضاء. كما سيساهمان في البرنامج العلمي للمحطة، وتنفيذ مهمة بطلب من مستخدمي الإنترنت، حيث هناك قائمة "100 شيء لنفعلها في الفضاء"-

things you want MZ to do in space! 100" ، وكل هذا العمل سيصور وينشر في موقع يوتيوب.

ومن المقرر إطلاق المركبة "سويوز إم إس-20" التي تحمل السائحين إلى المحطة الفضائية الدولية يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021.

ويذكر أن هذه أول رحلة يشارك فيها سائحان فضائيان، لأن المركبة "سويوز" تحتاج إلى شخصين لتشغيلها، ولكن في هذه الرحلة أجريت عليها تعديلات معينة وأصبح بمقدور شخص واحد قيادتها.

المصدر: فيستي. رو