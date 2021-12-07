شركة روسية خاصة تطور أقمارا جديدة لمراقبة الأرض

أعلنت شركة Sputnix الروسية أنها تعمل على تطوير أقمار صناعية جديدة لاستشعار الأرض عن بعد.

وقال بيان صادر عن الشركة مؤخرا "تعمل Sputnix على تطوير قمر صناعي جديد يدعى AtomSat سيخصص لمراقبة الأرض، القمر سيبنى على منصات Pallada المصممة لصنع أقمار تتراوح أوزانها ما بين 80 و200 كلغ".

وأضاف البيان "بالإضافة إلى القمر الأول فإن الشركة تعمل أيضا على تطوير قمر Zorkiy الذي ينتمي إلى فئة الأقمار المتوسطة الحجم المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، هذا القمر سيبنى على منصات OrbiCraft-Pro، وسيجهز بكاميرات وأجهزة استشعار عالية الدقة".

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وأشار البيان إلى أن روسيا ستعتمد على القمرين الجديدين في استشعار الأرض عن بعد، ومراقبة الموارد الطبيعية، كما سيستعملان لمراقبة مشاريع البنى التحتية الأرضية، وتأمين المعلومات اللازمة للملاحة على طول طريق بحر الشمال، وسيعتمدان لتأمين وتبادل البيانات من قبل المؤسسات الحكومية الروسية.

وكانت Sputnix قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تعمل على تطوير عدة نماذج من الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الأرض، ومنها قمر Kinosputnik المجهز بكاميرات عالية الدقة، والذي من المخطط أن يطلق إلى مدارات الأرض عام 2024.

المصدر: فيستي