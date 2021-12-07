أول رائدة أوروبية مرشحة لقيادة المحطة الفضائية تتلقى دورة في روسيا

باشرت الإيطالية، سامانتا كريستوفيريتي، بالتحضيرات للرحلة الفضائية في روسيا بصفتها أول رائدة أوروبية ستتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية.

حيث تتلقى دورة خاصة بتصميم القطاع الروسي في المحطة الدولية.

أعلن ذلك وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منصوروف، في اجتماع المجلس الروسي الإيطالي للتعاون. وقال:" تتلقى رائدة الفضاء الإيطالية، سامانتا كريستوفيريتي، الآن دورة في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء، وأتمنى لها من صميم القلب نجاحا في تحقيق الرحلة الفضائية وقيادة المحطة الدولية".

يذكر أن رواد الفضاء الأجانب كلهم يدرسون القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية قبل قيامهم برحلات فضائية. أما رواد الفضاء الروس فيدرسون القطاع الأمريكي في المحطة.

وستكون البعثة الفضائية المقبلة بالنسبة إلى رائدة الفضاء كريستوفيريتي الثانية في مسيرتها. وسيشاركها في البعثة على متن مركبة Crew Dragon المأهولة التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية رائدا "ناسا" كيال ليندرغ وبوب هاينز.

وسيتم إطلاق المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2022 من المطار الفضائي في رأس كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية. وستصبح، كريستوفيريتي، خامس أوروبية تتولى قيادة المحطة الدولية.

المصدر: تاس