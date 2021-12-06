بينهم إماراتيان.. "ناسا" تختار 10 رواد فضاء جددا

اختارت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" 10 رواد فضاء جددا بينهم 2 من الإمارات، حيث قدمت الوكالة 6 رجال، و4 نساء خلال حفل أقيم في هيوستن.

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وكانت الوكالة اختارتهم بين أكثر من 12 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على المواقع المرغوبة.

ويواجه العشرة المختارون الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين سنة، عامين من التدريب قبل أن يصبحوا مؤهلين لرحلات الفضاء.

وإلى جانب الطيارين القتاليين، فقد كان بين الرواد المرشحين عالم فيزياء طبية، وأخصائي في الحفر، وخبير روبوتات بحرية، وجراح رحلات سابق في شركة سبيس إكس، ومهندس حيوي كان بطلا في رياضة ركوب الدرجات الهوائية.

وقبلت وكالة "ناسا" 360 شخصا في فيلق رواد الفضاء التابعين لها منذ "ميركوري سيفن" الأصلية في عام 1959 وكانت آخر عملية لاختيار رواد الفضاء في عام 2017.

وقال رائد الفضاء ريد وايزمان: "نحن في العصر الذهبي حاليا لرحلات الفضاء المأهولة"، وذلك تعليقا على إرسال شركة "سبيس إكس" رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وبرنامج أرتميس التابع لناسا للهبوط على سطح القمر، إضافة إلى إطلاق سياح في رحلات خاصة.

المصدر: "أسوشيتد برس"