تعديل مدار المحطة الفضائية لن يؤثر على خطط إطلاق المركبة الروسية نحوها

أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" أن التعديل الذي أجري اليوم على مدار المحطة الفضائية الدولية لن يؤثر على خطط إطلاق مركبة روسية إليها في ديسمبر الجاري.

وقال بيان صادر عن الخدمة "تعديل مدار المحطة الذي سيجرى يوم الجمعة 3 ديسمبر لن يؤثر على خطط إطلاق مركبة سويوز إم إس-20 نحوها في الثامن من هذا الشهر".

وفي وقت سابق كان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين قد أشار إلى أن المحطة الفضائية الدولية ستنفذ في 3 ديسمبر الجاري في الساعة 10:58 بتوقيت موسكو مناورة لتفادي الاصطدام ببقايا حطام صاروخ "بيغاسوس" الأمريكي الموجودة في مدارات الأرض، وأعلن روغوزين حينها أن تعديل المدار سيتم باستخدام محركات مركبة Progress MS-18 الروسية الملتحمة بالمحطة.

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وفي الأول من الشهر الجاري كانت "روس كوسموس" قد حذرت من أن حطام صاروخ "بيغاسوس" الأمريكي الموجود في مدارات الأرض من المفترض أن يقترب من المحطة الفضائية الدولية لمسافة 5.4 كلم، لذا تقرر تعديل مدار المحطة لتفادي الخطر المذكور.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان بيوتر دوبروف، وأنطون شكابليروف، ورواد أمريكيون هم: مارك فاندي هاي، و راجا شاري، و وتوم مارشبورن، وكايلا بارون، إضافة إلى رائد الفضاء الألماني، ماتياس مورير

المصدر: فيستي