روغوزين يعلن خطة لحماية المحطة الدولية من شظايا صاروخ أمريكي

قال دميتري روغوزين مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إنه تقرر إجراء مناورة هروب للمحطة الفضائية الدولية لمنع اصطدامها بشظايا صاروخ أمريكي اليوم الجمعة.

وكتب روغوزين في مدونته في تيليغرام: "في 3 ديسمبر من هذا العام، الساعة 10.58 بتوقيت موسكو، من المقرر تنفيذ مناورة تهرب للمحطة الفضائية الدولية ومنع اقتراب خطير لها من شظية للصاروخ الأمريكي الناقل بيغاسوس الذي تم إطلاقه في 19 مايو عام 1994".

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وأشار إلى أن شظية من الصاروخ الأمريكي، ستطير على بعد 5.4 كيلومتر من المحطة الفضائية الدولية.

في نوفمبر تم ثلاث مرات، الإبلاغ عن حالات اقتراب المحطة من الحطام الفضائي.

في 12 نوفمبر، حلقت شظية من جهاز فضائي صيني بالقرب منها وتم تنفيذ مناورة للتهرب منها.

وفي يوم 15 نوفمبر، اختبأ الطاقم في كبسولات العودة الملتصقة بالمحطة بعد معلومات عن سحابة شظايا قمر صناعي سوفيتي دمرته روسيا كجزء من اختبارات ناجحة لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية.

وفي 25 نوفمبر ، حلقت شظية من صاروخ "فالكون 9" قرب المحطة الدولية، ومرت على مسافة تزيد عن خمسة كيلومترات ولم تشكل أي عائق لعمل المحطة.

المصدر: نوفوستي