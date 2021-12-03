"ناسا" توقع اتفاقيات مع 3 شركات أمريكية خاصة بشأن وضع مشروع محطة فضائية مدارية

وقعت وكالة "ناسا" الأمريكية اتفاقيات وضع مشاريع للمحطة الفضائية العاملة بمدار الأرض المنخفض مع 3 شركات أمريكية خاصة بمبلغ 415.6 مليون دولار.

أفاد بذلك الخميس 2 نوفمبر المكتب الصحفي للوكالة. وجاء في بيان نشرته "ناسا" أن تلك الاتفاقيات تعد جزءا من الجهود الرامية إلى ضمان عمل القطاع الخاص القوي برئاسة الولايات المتحدة في مدار الأرض المنخفض.

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن الاتفاقيات وقعت مع شركة Blue Origin بمبلغ 130 مليون دولار وشركة Nanorack بمبلغ 160 مليون دولار وشركة Northrop Grumman بمبلغ 125.6 مليون دولار.

وتسعى "ناسا" بذلك إلى ضمان الوجود الأمريكي المستمر في مدار الأرض المنخفض عن طريق الانتقال من المحطة الفضائية الدولية إلى منصات أخرى. وستحفز تلك الحجوزات الحكومية، حسب "ناسا"، مشاركة القطاع الخاص في تصميم المحطات الفضائية الخاصة المستقلة التي ستكون متاحة لمؤسسات حكومية وخاصة معا.

وأعلن رئيس "ناسا" بيل نلسون، أن الوكالة لا تزال تلعب دورا رائدا في خصخصة النشاط الفضائي.

المصدر: تاس