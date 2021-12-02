ناسا تكشف عن صورة رائعة التقطها هابل لسديم كوكبي ببنية معقدة

أنتج تلسكوب هابل الفضائي صورا رائعة للسديم الكوكبي اللامع وغير المتماثل المسمى NGC 6891، الواقع في كوكبة الدلفين الشمالية.

ويُعرف السديم أيضا باسم BD+12 4266 وHD 192563 وIRAS 20127+1233، ويقع على بعد 11784 سنة ضوئية من الأرض، ويملك بنية معقدة إلى حد ما.

This newly released Hubble image of NGC 6891 shows a planetary nebula, which forms from a dying star shedding its outer layers of material!



NGC 6891 is located in the constellation Delphinus: https://t.co/i1hNyLtIae#NebulaNovemberpic.twitter.com/YOn3hy4HwX — Hubble (@NASAHubble) November 29, 2021

وتكشف الصورة الجديدة للسديم من هابل، التلسكوب الفضائي التابع لوكالة ناسا بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، عن ثروة من الهياكل، بما في ذلك هالة خارجية كروية تتمدد بشكل أسرع من السديم الداخلي، وغلافين خارجيين على الأقل، في شكل بيضاوي، موجهين بشكل مختلف.

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وتوضح الصورة أيضا خيوطا وعقدا في داخل السديم، تحيط بالنجم القزم الأبيض المركزي. ومن خلال حركاتها، يقدر علماء الفلك أن أحد الغلافين الخارجيين الإهليجي (البيضاوي) يبلغ عمره 4800 عام بينما يبلغ عمر الهالة الخارجية نحو 28 ألف عام، ما يشير إلى سلسلة من الانفجارات من النجم المحتضر في أوقات مختلفة.

ودرس هابل السديم NGC 6891 كجزء من جهوده لقياس المسافات إلى السدم، ولمعرفة المزيد عن كيفية تشكل وتطور هياكلها.

ويتكون NGC 6891 من غاز تأين بواسطة النجم القزم الأبيض المركزي، والذي جرد الإلكترونات من ذرات الهيدروجين في السديم.

وعندما تعود الإلكترونات التي وقع تنشيطها من حالة الطاقة الأعلى إلى حالة الطاقة المنخفضة عن طريق إعادة الاتحاد مع نوى الهيدروجين، فإنها تبعث طاقة في شكل ضوء، ما يتسبب في توهج غاز السديم.

واكتشف سديم NGC 6891 في 22 سبتمبر 1884 من قبل عالم الفلك الإنجليزي رالف كوبلاند.

المصدر: phys.org