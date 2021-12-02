 
مباشر

ناسا تكشف عن صورة رائعة التقطها هابل لسديم كوكبي ببنية معقدة

الفضاء

ناسا تكشف عن صورة رائعة التقطها هابل لسديم كوكبي ببنية معقدة
Gettyimages.ru Stocktrek Images
تلسكوب هابل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rv7z

أنتج تلسكوب هابل الفضائي صورا رائعة للسديم الكوكبي اللامع وغير المتماثل المسمى NGC 6891، الواقع في كوكبة الدلفين الشمالية.

ويُعرف السديم أيضا باسم BD+12 4266 وHD 192563 وIRAS 20127+1233، ويقع على بعد 11784 سنة ضوئية من الأرض، ويملك بنية معقدة إلى حد ما.

وتكشف الصورة الجديدة للسديم من هابل، التلسكوب الفضائي التابع لوكالة ناسا بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، عن ثروة من الهياكل، بما في ذلك هالة خارجية كروية تتمدد بشكل أسرع من السديم الداخلي، وغلافين خارجيين على الأقل، في شكل بيضاوي، موجهين بشكل مختلف.

إقرأ المزيد
هابل يُظهر مناظر
هابل يُظهر مناظر "ملحمية" لم يسبق لها مثيل لعمالقة الغاز في النظام الشمسي

وتوضح الصورة أيضا خيوطا وعقدا في داخل السديم، تحيط بالنجم القزم الأبيض المركزي. ومن خلال حركاتها، يقدر علماء الفلك أن أحد الغلافين الخارجيين الإهليجي (البيضاوي) يبلغ عمره 4800 عام بينما يبلغ عمر الهالة الخارجية نحو 28 ألف عام، ما يشير إلى سلسلة من الانفجارات من النجم المحتضر في أوقات مختلفة.

ودرس هابل السديم NGC 6891 كجزء من جهوده لقياس المسافات إلى السدم، ولمعرفة المزيد عن كيفية تشكل وتطور هياكلها.

ويتكون NGC 6891 من غاز تأين بواسطة النجم القزم الأبيض المركزي، والذي جرد الإلكترونات من ذرات الهيدروجين في السديم.

وعندما تعود الإلكترونات التي وقع تنشيطها من حالة الطاقة الأعلى إلى حالة الطاقة المنخفضة عن طريق إعادة الاتحاد مع نوى الهيدروجين، فإنها تبعث طاقة في شكل ضوء، ما يتسبب في توهج غاز السديم.

واكتشف سديم NGC 6891 في 22 سبتمبر 1884 من قبل عالم الفلك الإنجليزي رالف كوبلاند.

المصدر: phys.org

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا