شركة تخطط لبيع "ماس فضائي" مقابل آلاف الدولارات بعد إكماله 6 آلاف دورة حول الأرض

تخطط شركة بريطانية لنقل الماس إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، وإعادته إلى الأرض وبيعه بعد ذلك مقابل 45 ألف دولار.

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وتشير التقارير إلى أن شركة The Space Collective ومقرها ليفربول، والتي أطلقت سابقا ملصقات للملابس واسم العلامة التجارية في مدار الأرض، تنوي إرسال "ماسات فضائية'' على متن كبسولة "دراغون" التابعة لـ"سبيس إكس" في سبتمبر 2022، كجزء من مهمة "سبيس إكس" CRS-26.

وبعد الإطلاق، ستقضي الماسات ستة أشهر على السطح الخارجي لمحطة الفضاء الدولية قبل إعادتها إلى الأرض بواسطة كبسولة "سبيس إكس" في مايو 2023 وبيعها للعملاء في الشهر التالي.

وسيكون هناك مجموعة مختارة من الماس للاختيار منها، تتراوح أسعارها من 2500 دولار أمريكي مقابل 0.3 قيراط إلى 45000 دولار أمريكي مقابل 2 قيراط كامل.

وتعرض شركة Space Collective أيضا فرصة لإرسال صور لصديقك أو أحد أفراد أسرتك أو حيوانك الأليف على متن نفس الرحلة مقابل 337 دولارا.

وستصاحب كل من الصور والماس وثائق توضح تاريخ رحلاتهم وتؤكد حالة الرحلة في الفضاء.

وسيتم أيضا نقش كل ماسة بالليزر "لأغراض المصادقة"، وفقا لـ The Space Collective.

وتقول الشركة على موقعها على الإنترنت: "امنح النجوم هدية حقيقية من ماسة الفضاء التي من المقرر إطلاقها في الفضاء حتى محطة الفضاء الدولية".

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وبمجرد الصعود على متن المركبة، سيتم إرسال الحمولة التي تحتوي على هذا الماس خارج المحطة الفضائية بواسطة رواد الفضاء حيث ستتعرض للبيئة القاسية للفضاء الخارجي.

وبحلول الوقت الذي يعود فيه الماس إلى الأرض، سيكون قطع مسافة تزيد عن 75 مليون ميل ودار حول الأرض نحو 6 آلاف مرة.

وسيكون الماس داخل MISSE (تجربة محطة الفضاء الدولية للمواد)، وهي حاوية منفصلة عن محطة الفضاء الدولية، ما يعني من الناحية الفنية أنها لن تكون داخل الهيكل الرئيسي للمحطة الفضائية.

وستطلق Space Collective "الماس الفضائي" والصور والأعلام، بالتعاون مع Aegis Aerospace، شركة الفضاء التي تدير تجربة MISSE.

وسيتعين على العملاء تحميل صورهم المختارة كملف رقمي عند تقديم طلباتهم، والتي ستطبعها The Space Collective بنفسها.

وتوضح الشركة بهذا الشأن: "نظرا لأن الصور موجهة لبيئة الفضاء القاسية، فنحن بحاجة إلى استخدام نوع معين من الورق والحبر لأن معظم الورق / الأحبار لن تنجو من الرحلة الفضائية".

وحددت الشركة الموعد النهائي لطلب الماس الفضائي، وكذلك الصور والأعلام، بأبريل 2022.

وستطلق The Space Collective أيضا حمولة من أعلام الخدمة العسكرية الأمريكية الصغيرة وأعلام أمريكية كبيرة في فبراير، إلى الفضاء، حيث ستقضي مدة ستة أشهر مماثلة خارج محطة الفضاء الدولية.

ويشار إلى أنه يتم نقل جميع التذكارات وفقا لسياسات ناسا للأنشطة التجارية على محطة الفضاء الدولية، والتي وقع تحديدها في عام 2019 وتم تحديثها في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: ديلي ميل