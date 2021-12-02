حلول الذكرى الـ50 لهبوط أول روفر سوفيتي على سطح المريخ

يصادف يوم 2 ديسمبر الذكرى الـ50 لهبوط أول روفر سوفيتي على سطح المريخ في 2 ديسمبر عام 1971.

يذكر أن محطة "مارس – 3" الفضائية السوفيتية أطلقت إلى المريخ في 28 مايو عام 1971 من مطار "بايكونور" الفضائي بواسطة صاروخ "بروتون" ووحدة التسريع "فريغات".

إقرأ المزيد

وفي 2 ديسمبر عام 1971 انفصل عن المحطة مسبار يحمل روفرا هبط برفق على سطح الكوكب الأحمر في منطقة حفرة "بطليموس" الكبيرة. بينما تسببت العاصفة الترابية الشديدة التي هبت على سطح المريخ في انقطاع الاتصال بالروفر بعد مرور 14.5 ثانية من الهبوط.

واستطاع الروفر المريخي السوفيتي خلال تلك الفترة الوجيزة من الزمن إرسال جزء غامض من صورة سطح المريخ.

مع ذلك فإن مسبار( MRO (Mars Reconnaissance Orbiter المداري الأمريكي التقط عام 2007 صورا فوتوغرافية لمكان هبوط الروفر السوفيتي. أما هواة الفلك فقاموا عامي 2012 – 2013 بتحليل تلك الصور الفوتوغرافية التي أظهرت أجزاء لروفر "مارس – 3" السوفيتي.

يذكر أن المسبار الأوروبي الروسي "إكزومارس" يعمل حاليا في مدار المريخ. ويتوقع أن تنطلق عام 2022 إلى المريخ بعثة "إكزومارس" الروسية الأوروبية المريخية التي تقضي بهبوط روفر "قازاتشوك" الروسي على سطح المريخ.

المصدر: تاس