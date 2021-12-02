قطعة من صاروخ أمريكي تقترب يوم 3 ديسمبر من المحطة الفضائية الدولية

أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" أن قطعة من صاروخ Pegasus الأمريكي ستقترب يوم 3 ديسمبر من المحطة الفضائية الدولية.

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ويشير المكتب في بيانه، إلى أنه لم يتخذ أي قرار بشأن مناورة المحطة الدولية لتجنب الاصطدام بهذه القطعة.

وجاء في البيان، "تقترب قطعة من صاروخ النقل Pegasus الذي أطلق عام 1994، من المحطة الفضائية الدولية يوم الجمعة 3 ديسمبر 2021. ووفقا لحسابات المركز الرئيسي للمعلومات والتحليل للنظام الآلي للتحذير من الحالات الخطرة في الفضاء الخارجي، ستقترب القطعة مسافة 5.4 كلم من المحطة الفضائية الدولية في الساعة 13.33 بتوقيت موسكو".

ويذكر أنه في شهر نوفمبر المنصرم أعلن عن اقتراب قطع من الحطام الفضائي من المحطة الفضائية الدولية ثلاث مرات، حتى أنه في إحدى الحالات اضطر رواد الفضاء العاملون في المحطة إلى الاختباء في المركبات الملتحمة بها.

المصدر: نوفوستي