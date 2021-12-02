كامالا هاريس تدعو لوضع قواعد دولية "للاستفادة المسؤولة" من الفضاء

دعت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إلى وضع قواعد دولية شاملة للاستفادة من الفضاء الكوني بشكل مسؤول، مشيرة إلى التجربة الروسية الأخيرة لتدمير قمر سوفيتي خارج الخدمة.

وقالت هاريس خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس الفضائي الوطني الأمريكي، يوم الأربعاء: "في غياب قواعد موحدة للاستفادة المسؤولة من الفضاء نحن أمام مخاطر حقيقية تهدد أمننا الوطني والعالمي".

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وأشارت إلى أن "روسيا جربت الشهر الماضي صاروخا مضادا للأقمار الصناعية لتدمير أحد أقمارها، مما أدى إلى انتشار أجزائه في الفضاء، وهذا عمل غير مسؤول يمثل خطرا على أقمار البلدان الأخرى ورواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية".

وكانت الدول الغربية قد أعربت عن مخاوفها في أعقاب التجربة الروسية التي تم خلالها تدمير قمر صناعي قديم خارج الخدمة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الاختبار نفذ بدقة عالية وبالتوافق مع القانون الدولي، ولم يهدد أحدا.

المصدر: "سبوتنيك"