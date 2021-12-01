"سبيس إكس" تغيّر مدارات أقمارها الصناعية لتفادي النفايات الفضائية

أعلنت شركة سبيس إكس" أنها غيّرت مدارات بعض أقمار Starlink لتفادي اصطدام هذه الأقمار بالنفايات الفضائية.

وفي تغريدة له على "تويتر" كتب إيلون موسك مؤسس الشركة: "كان علينا تغيير مدارات بعض أقمار Starlink لتفادي اصطدامها بالحطام الفضائي، هذا ليس بالأمر الرائع، لكنه ليس سيئا أيضا".

We had to shift some Starlink satellite orbits to reduce probability of collision. Not great, but not terrible either.



Station & Dragon have micrometeorite shields (ultra high velocity impact absorption), but EVA suits do not, hence higher risk for spacewalk. — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2021

وأشار موسك إلى أن المحطة الفضائية الدولية ومركبة Dragon الملتحمة بها والتي أنتجتها شركته تملكان طبقات واقية تحميهما من أجزاء الحطام الفضائية الصغيرة، بينما لا تملك أقمار Starlink تلك الحماية، لذا توجب تغيير مسار الأقمار.

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ومن جهتها كانت وكالة ناسا قد ألغت خروج روادها من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في 30 نوفمبر الفائت أيضا وذلك بعد حصولها على تقارير عن اقتراب بعض أجسام الحطام الفضائي من المحطة، وتقرر تأجيل العملية إلى 2 ديسمبر الجاري.

ويوجد على متن المحطة الفضائية حاليا رائدا الفضاء الروسيان بيوتر دوبروف، وأنطون شكابليروف، ورواد أمريكيون هم: مارك فاندي هاي، و راجا شاري.

المصدر: فيستي