 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

"سبيس إكس" تغيّر مدارات أقمارها الصناعية لتفادي النفايات الفضائية

الفضاء

RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ruxm

أعلنت شركة سبيس إكس" أنها غيّرت مدارات بعض أقمار Starlink لتفادي اصطدام هذه الأقمار بالنفايات الفضائية.

وفي تغريدة له على "تويتر" كتب إيلون موسك مؤسس الشركة: "كان علينا تغيير مدارات بعض أقمار Starlink لتفادي اصطدامها بالحطام الفضائي، هذا ليس بالأمر الرائع، لكنه ليس سيئا أيضا".

وأشار موسك إلى أن المحطة الفضائية الدولية ومركبة Dragon الملتحمة بها والتي أنتجتها شركته تملكان طبقات واقية تحميهما من أجزاء الحطام الفضائية الصغيرة، بينما لا تملك أقمار Starlink تلك الحماية، لذا توجب تغيير مسار الأقمار.

إقرأ المزيد
"روس كوسموس" تخطط لزراعة أنواع نباتات محسنة في الفضاء

ومن جهتها كانت وكالة ناسا قد ألغت خروج روادها من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في 30 نوفمبر الفائت أيضا وذلك بعد حصولها على تقارير عن اقتراب بعض أجسام الحطام الفضائي من المحطة، وتقرر تأجيل العملية إلى 2 ديسمبر الجاري.

ويوجد على متن المحطة الفضائية حاليا رائدا الفضاء الروسيان بيوتر دوبروف، وأنطون شكابليروف، ورواد أمريكيون هم: مارك فاندي هاي، و راجا شاري.

المصدر: فيستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا