إيلون ماسك: "سبيس إكس" مهددة بالإفلاس لعجزها عن تسريع إنتاج المحركات الفضائية

يعتبر رئيس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون ماسك أن شركته معرّضة للإفلاس في حال لم تستطع تسريع إنتاج محركات "رابتور" التي سيستخدمها صاروخ Super Heavy فائق الثقل.

أفادت بذلك شركة CNBC التلفزيونية الأمريكية نقلا عن رسالة بعث بها إيلون ماسك إلى موظفي شركته.

وجاء في الرسالة:" يبدو أن أزمة إنتاج المحركات أصبحت أصعب بكثير مما كانت منذ أسابيع. وإذا لم نستطع الالتزام بجدول زمني خاص بإطلاق مركبة واحدة من طراز "ستارشيب" على أقل تقدير فيمكن أن يهددنا الإقلاس".

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وحسب، إيلون ماسك يمكن وصف الأوضاع المتعلقة بوتائر إنتاج المحركات الصاروخية بأنها كارثية. وكان نائب رئيس الشركة، ويل هالتسلي المسؤول عن إنتاج المحركات قد غادر "سبيس إكس" بسبب عدم وجود تقدم في تصنيع محرك "رابنتور"، ثم تولى، جايكوب ماكنزي، تسيير عملية تصنيع المحرك.

يذكر أن شركة "سبيس إكس" أجرت في يوليو الماضي اختبار محركات "رابتور" للصاروخ فائق الثقل الذي يتوقع أن يطلق مركبة "ستارشيب" إلى مدار الأرض لتحقق لاحقا رحلة فضائية إلى المريخ. ويتوقع أن يزوّد كل صاروخ بـ39 محركا. وكان ماسك قد أعلن في وقت سابق أن عملية إنتاج محركات "رابتور" تواجه مشاكل.

جدير بالذكر أن مركبة "ستارشيب" متعددة الاستخدام مخصصة للقيام برحلات فضائية إلى المريخ، وتتسع المركبة لـ100 شخص.

وقد قامت نماذج من المركبة برحلات اختبارية داخل الغلاف الجوي للأرض. ولم تنجح إلا رحلة واحدة تحققت في مايو الماضي. أما بقية الرحلات فأسفرت عن تحطم المركبة بأسباب مختلفة.

المصدر: تاس