روسيا تبدأ بتصميم مظلات لصاروخها متعدد الاستخدام

يتوقع أن يبدأ عام 2022 البحث العلمي الخاص بتصميم منظومة مظلات للصاروخ الروسي متعدد الاستخدام.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة "تيخنوديناميكا" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية.

إقرأ المزيد

وقال الناطق إن شركته ستبدأ عام 2022 في البحث العلمي الرامي إلى إعداد نموذج اختباري لمظلات ستستخدمها المرحلة متعددة الاستخدام للصاروخ الروسي الواعد والتي ستعود إلى الأرض بعد إطلاقه.

وبعد انتهاء البحث العلمي سيبدأ العمل على تصميم الصاروخ مباشرة.

يذكر أن المقصود بالأمر هو صاروخ "أمور" ذو المرحلة الأولى متعددة الاستخدام الذي يعمل بوقود الميثان. وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد وقعت في أكتوبر عام 2020 مع مركز "بروغريس " الفضائي" الروسي اتفاقية إعداد مشروع تصميمي لصاروخ "أمور" متعدد الاستخدام القادر على نقل 10.5 طن من الحمولة إلى مدار الأرض المنخفض، مع العلم أن صاروخ "سويوز – 2" الروسي وحيد الاستخدام يحمل 8.5 طن فقط من الحمولة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتوفر لديها صواريخ متعددة الاستخدام " فالكون" من تصنيع شركة "سبيس إكس" و"نيو شيبارد" من تصنيع شركة "بلو أوريجن". وتعمل كل من الصين وأوروبا كذلك على تصميم صواريخ مماثلة.

المصدر: تاس