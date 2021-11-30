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"روس كوسموس" بصدد نشر شبكة لاتصال الليزر في الفضاء

الفضاء

news.myseldon.com
صورة أرشيفية
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يقوم معهد "تسني ماش" بصفته مركزا علميا رائدا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بتصميم أجهزة من شأنها نشر خطوط اتصال سريعة بين الأقمار الصناعية الروسية في مدار الأرض.

 صرح بذلك  مدير البرامج العلمية المستقبلية الواعدة في  "روس كوسموس"، ألكسندر بلوشينكو الذي قال إن المقصود بالأمر هو نشر خطوط اتصالات الليزر بين الأقمار الصناعية في الفضاء من ناحية وبين الأرض والأقمار الصناعية من ناحية أخرى.

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وأوضح، بلوشينكو أن مثل هذه الأجهزة تسمح بإرسال المعلومات فورا بلا أي تأخير تسببه عوامل تقنية أو أوضاع الأقمار الصناعية في المدار.

وقال إن الانتقال إلى الإنتاج الصناعي لأجهزة الاتصال الليزري سيؤدي إلى التخفيض من سعر التقنيات الفضائية والخدمات التي تقدم للمستخدمين.

وأوضح أن كل الأعمال المتعلقة بنشر أجهزة اتصال الليزر ستنفذ في إطار مشروع "سفيرا" للاتصالات واستشعار الأرض عن بعد.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في مؤتمر صحفي عقده عام 2018 أن تحقيق برنامج "سفيرا" يقضي بإطلاق 5 مجموعات من الأقمار الصناعية للاتصال والإنترنت و5 مجموعات أخرى للأقمار الخاصة باستشعار الأرض عن بعد.

المصدر: تاس

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