روغوزين يعلن عن موقف روسيا في استكشاف كوكب الزهرة

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أن روسيا تسعى لإطلاق مهمة استكشاف كوكب الزهرة قبل عام 2030.

وفي تصريح للصحافة مؤخرا قال روغوزين"نعتقد أن مهمة استكشاف كوكب الزهرة بالنسبة لروسيا يجب أن تنطق قبل حلول عام 2030، يجب علينا القيام بهذا الأمر خلال هذه المدة وإلا ستكون روسيا خارج قائمة الدول الدول الثلاث الكبرى في مجال الفضاء، وهذا الأمر غير وارد بالنسبة لنا".

وأضاف "روس كوسموس تناقش مع وكالة ناسا التنفيذ المشترك لهذا المشروع، لكن إطلاقه في الولايات المتحدة سيتطلب تفاهمات سياسية، وبالإضافة إلى ذك قد تكون هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على سير المشروع مثل المواعيد والخطط الزمنية أو نقص المعدات التقنية، أو فشل بعض الاختبارات".

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وأشار روغوزين إلى "أن روسيا ماضية في تنفيذ المشروع المذكور، وفي حال لم تنفذه مع الولايات المتحدة فإنها قد تعمل عليه مع بلد آخر".

وكان المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء في الأكاديمية الروسية للعلوم، ليف زيليوني، قد قال في مقابلة صحفية أجراها بداية مارس الفائت "إن روسيا قد بدأت بتطوير مركبات في إطار مشروع Venera-D لاستكشاف كوكب الزهرة، والعقود توقع لتطوير هذه المركبات، وأن معالم البرنامج المخصص لهذا الأمر ستتوضح بشكل أكبر خلال عامين تقريبا".

المصدر: نوفوستي