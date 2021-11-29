وحدة "بريتشال" الروسية الجديدة جاهزة لاستقبال مركبات فضائية

فتح رائدا الفضاء الروسيان، أنطون شباكليروف وبيوتر دوبوف بوابات في وحدة "بريتشال" الفضائية الروسية الجديدة التي التحمت مؤخرا بالقطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية وانتقلا إليها.

Космонавты Роскосмоса @Anton_Astrey и Петр Дубров перешли в новый российский модуль Международной космической станции — #Причал!



🛰️ Люки со стороны модуля #Наука и со стороны «Причала» были открыты в 22:39 по московскому времени. pic.twitter.com/lOQxeVv3yu — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 26, 2021

جاء ذلك في تدوينة نشرتها مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على "تويتر".

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يذكر أن وحدة "بريتشال" الفضاائية الروسية وصلت المحطة الفضائية الدولية على متن شاحنة " بروغريس إم أوم" التي أطلقها صاروخ " ٍسويوز" الروسي من مطار "بايكونور" الأربعاء الماضي، ثم دارت الشاحنة خلال يومين في المدار حول الأرض لتلتحم الساعة 16.06 يوم 26 نوفمبر بوحدة "ناؤوكا" التابعة للقطاع الروسية في المحطة الفضائية الدولية.

وقال مدير عام "روس كوسموس"، دميتري روغوزين إن وحدة "بريتشال" تسمح بتوسيع إمكانات القطاع الفضائي الروسي الذي يمكن أن يستقبل الآن 5 مركبات فضائية في آن واحد، بما في ذلك مركبة "أوريول" المستقبلية الواعدة وأضاف أن أول مركبة فضائية روسية ستلتحم يوم 18 مارس المقبل بوحدة "بريتشال". وأعاد إلى الأذهان " أن وحدة "بريتشال" ستصبح في المستقبل جزءا من المحطة الفضائية الروسية الجديدة.

المصدر: تاس