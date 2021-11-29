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ستة رادارات روسية جديدة لرصد الحطام الفضائي حول الأرض

الفضاء

ستة رادارات روسية جديدة لرصد الحطام الفضائي حول الأرض
Sputnik Sergey Pivovarov
صورة تعبيرية
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أعلن ألكسندر كوزين، نائب رئيس شركة "الفيزياء اللاسلكية"، أن ستة رادارات روسية جديدة من طراز "سولا" كافية لمراقبة الحطام الفضائي حول الأرض.

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ويشير كوزين في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن روسيا بدأت في عام 2021 بالترويج لهذا النوع من الرادارات في الأسواق الخارجية.

ويقول، "يصل مدى مراقبة هذا الرادار إلى ستة آلاف كيلومتر بنطاق S وإن قطاع مسح الفضاء من 0 إلى 180 درجة، وزاوية السمت من 0 إلى 360 درجة. أي بعبارة أخرى، لكشف جميع قطع الحطام الفضائي التي تدور حول الأرض تكفي ستة رادارات فقط".

ويشير كوزين، إلى أنه على ارتفاع 400 كيلومتر الذي تحلق فيه المحطة الفضائية الدولية، يمكن لرادار "سولا" رصد جسم بحجم قلم طوله 10 سم وقطره سنتمتر واحد والتعرف عليه ونقل المعلومات إلى المشغّل.

ووفقا له، تكمن الخصائص الفريدة لهذا الرادار في بنائه المعياري. أي قدرته على القياس اعتمادا على حجم الهوائي الذي يمكن تكبيره أو تصغيره. وكذلك باستخدامه مصفوفة طورية، تسمح برصد وتصنيف الأهداف.

المصدر: نوفوستي

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