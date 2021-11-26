إغراق شاحنة فضائية روسية في المحيط الهادئ

خرجت شاحنة " بروغريس إم إس – 17" الفضائية الروسية بنجاح من مدار الأرض وغرقت في منطقة غير قابلة للملاحة البحرية في المحيط الهادئ.

إقرأ المزيد

أفاد بذلك الخميس 25 نوفمبر الجاري ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وجاء في بيان نشرته المؤسسة على "تويتر" أن الشاحنة تم إغراقها في منطقة غير قابلة للملاحة في المحيط الهادئ، مشيرا إلى أن عددا محدودا من شظايا الشاحنة التي لم تحترق في الطبقات الكثيفة لغلاف الأرض الجوي سقطت في "مقبرة المركبات الفضائية" التي انتهت بعثاتها الفضائية.

يذكر أن شاحنة " بروغريس إم إس – 17" الفضائية كانت قد انفصلت في وقت سابق عن وحدة "ناؤوكا" الفضائية الروسية التابعة للقطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية كي تكون "ناؤوكا" جاهزة للالتحام بمركبة الشحن "بروغريس إم – أوم" المخطط لإجرائه الساعة 18.26 يوم 26 نوفمبر بتوقيت موسكو.

جدير بالذكر أن مركبة الشحن "بروغريس إم – أوم" تنقل إلى القطاع الروسي في المحطة وحدة جديدة ستوسّع قدرات القطاع على استقبال مركبات فضائية.

المصدر: تاس