"روس كوسموس": الرحلات الفضائية الروسية الأمريكية المتبادلة تبدأ في خريف عام 2022

لن تبدأ رحلات الرواد الروس بمركبات "دراغون" الأمريكية والرحلات الفضائية للرواد الأمريكيين بمركبات "سويوز" الروسية المأهولة (الرحلات المتبادلة) إلا بعد حلول خريف عام 2022.

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صرح بذلك المدير التنفيذي لشؤون الرحلات الفضائية المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، سيرغي كريكاليوف وقال:" يتم في الوقت الراهن تدقيق طاقم مركبة "سويوز إم إس – 22" ودور كل فرد من أفراده. وفي حال استطعنا التنسيق في كل الوثائق اللازمة للحكومة الروسية فإن الرحلات الفضائية المتبادلة ستبدأ في خريف عام 2022

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وقال المدير التنفيذي أن مؤسسة "روس كوسموس" هي التي تولت التنسيق في الوثائق مع الحكومة الروسية وأضاف أن طاقم مركبة "سويوز إم إس – 22" يتضمن حاليا الرواد الروس: سيرغي بروكوبيف، آنا كيكينا، دميتري بيتيلين. ولم يستبعد أن يحل رائد أمريكي محل أحدهم.

يذكر أن مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين كان قد أعلن نهاية أكتوبر الماضي أن مركبات "دراغون" المأهولة قد اكتسبت خبرة كافية ليستطيع الرواد الروس التحليق بها، وقال إن التنسيق في قوام أطقم المركبات مستمر.

المصدر: تاس