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روسيا تستعد لإطلاق دفعة جديدة من أقمار الاتصالات إلى الفضاء

الفضاء

روسيا تستعد لإطلاق دفعة جديدة من أقمار الاتصالات إلى الفضاء
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تستعد لإطلاق دفعة من أقمار الاتصالات الصناعية إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "الاستعدادات تجري على قدم وساق لإطلاق قمري اتصالات روسيين جديدين إلى مدارات الأرض، الخبراء في مركز خرونيتشيف الروسي عالجوا المشكلات التي اكتشفت سابقا في الوحدة العليا من الصاروخ  الذي سينقل قمري Express-AMU7 و Express-AMU3 إلى مدارات الأرض".

وأضاف البيان "في مبنى التجميع والاختبار التابع للمركز المذكور بدأ الخبراء بتجهيز صاروخ Proton-M استعدادا لإرساله إلى القاعدة التي سينطلق منها ليحمل أقمار Express إلى مدارات الأرض".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد ذكرت في وقت سابق أنها قررت تأجيل إطلاق صاروخ Proton-M مع قمري Express من 6 حتى 12 ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن اكتشف الخبراء بعض المشكلات التقنية في المرجلة العليا للصاروخ.

وتطور روسيا  منذ تسعينيات القرن الماضي عدة نماذج من أقمار Express الصناعية، لتستخدمها كأقمار اتصالات لتأمين البث الإذاعي والتلفزيوني وتأمين بعض مناطق الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة، وكذلك نقل البيانات إلى روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

المصدر: فيستي

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