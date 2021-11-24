روسيا وتركيا تناقشان آفاق التعاون في مجال الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها ناقشت مع أطراف تركية آفاق التعاون في مجال الفضاء.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "خلال زيارة قام بها وفد روسي إلى تركيا مؤخرا، ناقش رئيس مؤسسة روس كوسموس، دميتري روغوزين، مع مسؤولين من قيادة وكالة الفضاء التركية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، ناقشوا موضوع إعداد اتفاقية بين حكومتي البلدين بهدف التعاون المستقبلي في استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية".

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وأضاف البيان "ترأس الطرف التركي الذي استقبل وفد روسيا رئيس وكالة الفضاء التركية، سيردار حسين يلدريم، ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، وناقش الطرفان آفاق التعاون الثنائي في مجالات الفضاء وحددوا الخطوات العملية لتنفيذها".

وأشار البيان إلى أن "الاتفاقية بين روسيا وتركيا في المجال المذكور ستسمح للبلدين بتطوير التعاون المشترك في مجال الرحلات الفضائية المأهولة، وستساعدهما في أمور تطوير التقنيات الفضائية والبحث العلمي في الفضاء، كما ستكون مفيدة في مجالات أبحاث الكواكب واستشعار الأرض عن بعد، ومراقبة الفضاء، والأمور المتعلقة بالاتصالات وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية".

المصدر: فيستي