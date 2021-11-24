قطعة من صاروخ فالكون 9 الأمريكي تطير نحو المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن قطعة من صاروخ فالكون 9 الأمريكي ستطير يوم 25 نوفمبر الجاري على مسافة 5.5 كلم من المحطة الفضائية الدولية.

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ويشير بيان المؤسسة المنشور في شبكة "تيلغرام"، إلى أن كل شي تحت السيطرة، ورواد الفضاء يعملون على متن المحطة الفضائية الدولية وفق جدول عملهم اليومي المعتاد.

وجاء في البيان، "وفقًا لمركز المعلومات والتحليل المركزي لنظام التحذير الآلي من الحالات الخطرة في الفضاء القريب من الأرض، من المتوقع أن تقترب في الساعة 7.18 بتوقيت موسكو من يوم 25 نوفمبر الجاري، قطعة من صاروخ فالكون الأمريكي، الذي أطلق عام 2019 ".

ووفقا للخبراء الروس، ستكون أقرب مسافة فاصلة بين قطعة صاروخ فالكون 9 والمحطة الفضائية الدولية حوالي 5.5 كلم.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه هي المرة الثالثة في هذا الشهر، التي يقترب فيها حطام فضائي من المحطة الفضائية الدولية، كانت الأولى في 12 نوفمبر والثانية في 15 منه.

المصدر: نوفوستي