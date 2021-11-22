الوحدة الفضائية الروسية الجديدة جاهزة للانطلاق إلى المحطة الدولية

تم نصب صاروخ "سويوز – 2 .1 بي" بمركبة "بروغريس إم أو – إم" الحاملة وحدة "بريتشال" الفضائية الروسية الجديدة في منصة الإطلاق الـ 31 بمطار "بايكونور" الفضائي الروسي.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية يوم 21 نوفمبر.

ويخطط لإطلاق الصاروخ من مطار "بايكونور" الفضائي الساعة 16.06 يوم 24 نوفمبر الجاري. أما التحام المركبة بوحدة "ناؤوكا" فيتوقع أن يجري في 26 نوفمبر الجاري.

إقرأ المزيد

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، دميتري روغوزين، كان قد أفاد في وقت سابق بأن وحدة "بريتشال" الجديدة تسمح بتوسيع إمكانيات التحاق القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية بمركبات فضائية روسية، بما فيها مركبة "أوريول" الفضائية الروسية الواعدة.

وعلاوة على ذلك فإن مركبة "بروغريس إم أو – إم" يجب أن تنقل إلى المحطة الفضائية الدولية 700 كيلوغرام من الحمولة، بما فيها الأجهزة ومواد المراقبة الطبية ووسائل الصيانة التقنية والإصلاح وكذلك المواد الغذائية للطاقم الـ66 للمحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس