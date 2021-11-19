"تحطم المرحاض" في الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية

أعلن رائد وكالة الفضاء الأوروبية الألماني ماتياس مورير، أن مرحاض المقطع الأمريكي من محطة الفضاء الدولية "قد تحطم".

وقال: "كان علي القيام ببعض الأعمال القذرة هذا الصباح، حيث تعطل مرحاضنا واضطررت إلى التعامل مع الجهاز لإصلاحه، قمت بفحص جميع الخراطيم من أجل إصلاحه".

وتضم البعثة رقم 66 على محطة الفضاء الدولية الروسيين بيوتر دوبروف وأنطون شكابليروف (قبطان المحطة الدولية)، والأمريكي مارك فاندي هاي، بالإضافة إلى طاقم المركبة الفضائية المأهولة "Crew Dragon - مهمة Crew-3" المكونة من راج شاري، توماس مارشبورن، كايلا بارون والألماني ماتياس مورير.

المصدر: "نوفوستي"