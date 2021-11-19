طاقم فضائي يضم أول مندوب لوكالة "تاس" الروسية يصل "بايكونور"

يضم طاقم مركبة "سويوز" إم إس – 20" الروسية المأهولة رائد الفضاء ألكسندر ميسوركين الذي سيصبح أول مندوب لوكالة "تاس" الروسية على متن المحطة الفضائية الدولية.

وقد دخل الطاقم نفسه الملياردير الياباني يوساكو مايدزافا ومساعده يودزو هيرونا. وغادروا كلهم موسكو ليصلوا مطار "بايكونور" الفضائي حيث سيُكملون التحضيرات لرحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية. وتوجّه إلى "بايكونور" أيضا الطاقم الاحتياطي للمركبة.

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ويتوقع أن تطلق في 8 ديسمبر مركبة "سويوز" إم إس – 20" بالسائحين الفضائيين اليابانيين ومندوب "تاس" على متنها. وتستغرق الرحلة 12 يوما وسيقود المركبة رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين.

جدير بالذكر أن وكالة "تاس" الروسية ومؤسسة "روس كوسموس" الفضائية وقعتا في 17 نوفمبر اتفاقية التعاون التي تقضي بإنشاء مركز صحفي للوكالة على متن المحطة الفضائية الدولية، وسيمثل الوكالة بطل روسيا ورائد الفضاء ألكسندر ميسوركين الذي سيرسل إلى الأرض أنباء وتقارير مصوّرة وتحقيقات صحفية عن عمل المحطة وحياة روادها بحيث يمكن مطالعتها على الموقع الإلكتروني للوكالة وصفحاتها الرسمية على الشبكات الاجتماعية.

المصدر: تاس