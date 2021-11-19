العلماء الروس يعثرون على نيزك في القارة القطبية الجنوبية

عثر المشاركون الروس في بعثة علمية أرسلت إلى القارة القطبية الجنوبية من قبل جامعة الأورال الفدرالية على نيزك في أنتاركتيكا.

وتحدث عن ذلك بروفيسور الجامعة، فيكتور غراخوفسكي في حديث صحفي أدلى به هاتفيا يوم 18 نوفمبر لوكالة "تاس" الروسية.

إقرأ المزيد

وقال إن عينة من النيزك المكتشف لها مكونات مميزة يمكن وصفها بأنها عبارة عن نيزك ينتمي إلى صنف "كوندريت" وذلك بعد فحصه بطريقة الأشعة السينية.

وأوضح أن خريج جامعة الأورال الفدرالية، روسلان كولونين، هو الذي اكتشف النيزك النادر. وقد تم تحليل مكونات النيزك الكيميائية باستخدام أجهزة خاصة نقلت إلى القارة القطبية الجنوبية خصيصا للبعثة العلمية الروسية.

وقال البروفيسور إن الطقس يؤثرعلى عمل البعثة العلمية التي ضرب الإعصار مخيّمها يوم 17 نوفمبر. أما درجة الحرارة فانخفضت إلى 35 درجة مئوية تحت الصفر.

يذكر أن علماء جامعة الأورال الروسية وصلوا القارة القطبية الجنوبية في 13 نوفمبر الجاري بغية البحث عن نيازك في مناطق مجاورة للجبال التي تسمى بـ"منطقة الجليد الأزرق" حيث سيأخذ العلماء عينات من الجليد من أجزائه المختلفة وعلى أعماق مختلفة .

وقال البروفيسور:" هنا، في ثلاجة طبيعية تظل النيازك في شكلها الأصلي لفترة طويلة، دون التفاعل مع الأكسجين أو الماء، وإنها يمكن أن تعطي صورة أدق حول تطور الكون والنظام الشمسي".

يذكر أن عمل البعثة العلمية يتوقع أن ينتهي في 25 نوفمبر الجاري.

المصدر: تاس