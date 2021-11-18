روسيا تدرس مع عدة بلدان مستقبل الرحلات الفضائية المأهولة

أعلن مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء أن الخبراء الروس سيناقشون مع زملائهم من دول أخرى مستقبل الرحلات الفضائية المأهولة.

وقال بيان صادر عن المركز "افتتحت يوم الأربعاء 17 نوفمبر الجاري فعاليات المؤتمر العالمي الفضائي في مدينة النجوم الروسية بضواحي موسكو، وخلال المؤتمر ستتم مناقشة الأمور المتعلقة بمستقبل الرحلات الفضائية المأهولة من قبل خبراء وممثلين عن شركات ومؤسسات من روسيا والولايات المتحدة وكرواتيا والهند والمكسيك وعدة دول أخرى".

وأضاف البيان "افتتح المؤتمر رئيس مركز تدريب رواد الفضاء الروسي، مكسيم خارلاموف، مشيرا إلى أن المؤتمر يشهد هذا العام مشاركة 67 مؤسسة روسية وأجنبية، ما يدل على الاهتمام الواضح بشؤون الرحلات الفضائية المأهولة".

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وأشار البيان أيضا إلى أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون عدة مواضيع تتعلق بالفضاء كالنشاطات المهنية لرواد الفضاء، والبحوث العلمية والتطبيقية التي ستجرى لدارسة مدارات الأرض، والوسائل التقنية اللازمة لتجهيز وتدريب رواد الفضاء، فضلا عن الأمور الطبية والنفسية المرتبطة باختيار رواد الفضاء، وقضايا أخرى.

وشارك في فعاليات المؤتمر في يومها الأول مدير قسم البرامج الواعدة في مؤسسة "روس كوسموس" ألكسندر شكابليروف، ورئيس مركز تدريب رواد الفضاء الروسي، مكسيم خارلاموف، ومساعده أوليغ كونونينكو، ورئيس البعثة الدائمة لوكالة الفضاء الأوروبية في روسيا، رينيه بيتشيل.

المصدر: فيستي