إيلون ماسك ينوي إطلاق مركبة "ستارشيب" الاختبارية إلى مدار الأرض مطلع العام المقبل

قد يتحقق تحليق نموذج اختباري لمركبة "ستارشيب" التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية إلى مدار الأرض في يناير المقبل. أعلن ذلك مؤسس الشركة ، إيلون ماسك.

وقال:" نأمل بأن نُطلق مركبة "ستار شيب" الاختبارية في يناير المقبل بعد أن نُنهي عملية إعداد منصة وبرج الإطلاق ونُجري بعض الاختبارات الأخيرة". جاء ذلك على لسانه في مؤتمر فيديو عقدته أكاديميتا الهندسة والطب الأمريكيتان القوميتان.

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وأشار ماسك إلى أن إطلاق المركبة محفوف بأخطار كثيرة ولا يمكنه ضمان نجاح التحليق، لكن على كل حال فإن "سبيس إكس" ستحقق تقدما ملحوظا في تطوير أنظمة وأجهزة المركبة.

يذكر أن مركبة "ستار شيب" متعددة الاستخدام مخصصة لتحقيق رحلات فضائية إلى المريخ. وسبق للمركبة أن حققت رحلات مع العودة إلى الأرض داخل غلافها الجوي.

وباءت كل تلك الرحلات الاختبارية بالفشل باستثناء رحلة أخيرة تحققت في مايو الماضي.

المصدر: تاس