صاروخ أوروبي يطلق 3 أقمار صناعية عسكرية من مطار "كورو" الفرنسي

انطلق صاروخ "فيغا" الأوروبي الثلاثاء 16 نوفمبر من مطار "كورو" الفضائي بغويانا الفرنسية ليُوصل إلى مدار الأرض 3 أقمار سيستخدمها برنامج وزارة الدفاع للقوات المسلحة الفرنسية.

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أفادت بذلك الوكالة الفضائية الأوروبية في موقعها على "تويتر". وجاء في بيان نشرته الوكالة "أن الصاروخ تم إطلاقه اليوم من مطار "كورو" الفضائي في غويانا الفرنسية". وأعادت الوكالة إلى الأذهان أن العام الجاري شهد إطلاق 3 صواريخ فضائية من هذا النوع.

يذكر أن "فيغا" هو صاروخ أوروبي فضائي وحيد الاستخدام أطلق عليه "فيغا" نسبة إلى نجم ساطع في كوكبة "القيثارة". وإنه مخصص لإطلاق أقمار صناعية صغيرة بوزن طن واحد أو طنيْن وكذلك الأقمار الصناعية الصغيرة جدا بوزن 300 – 1000 كلغ وما يقل عن 300 كلغ والتي تستخدم لأغراض علمية ورصد سطح الأرض. ويمكن أن يطلق الصاروخ بضعة أقمار صناعية.

المصدر: تاس