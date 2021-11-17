الولايات المتحدة لا ترد على الاستفسارات بشأن Х-37В

أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة لم ترد على الاستفسارات الروسية، بشأن مهام المكوك الفضائي Х-37В غير المأهول حتى الآن.

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وكتبت زاخاروفا في الموقع الرسمي للوزارة، "كما هو معلوم، أن المكوك الفضائي الأمريكي Х-37В غير المأهول، قادر على حمل الأسلحة والمناورة والبقاء فترة طويلة في المدار، ولم يرد الجانب الأمريكي على استفساراتنا بشأن مهامه".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم 15 نوفمبر الجاري أنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، استهدف القمر الصناعي السوفيتي القديم "سيلينا- D"، الذي أطلق إلى الفضاء في ثمانينيات القرن الماضي.

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وتجدر الإشارة، إلى أن الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا حاليا تدعو إلى صياغة وثيقة قانونية ملزمة، تمنع نشر جميع أنواع الأسلحة، واستخدام القوة أو التهديد في الفضاء الخارجي. وقد قدمت روسيا عدة مرات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي يونيو عام 2014 قدمت إلى مؤتمر نزع السلاح، نسخة محدثة من مشروع المعاهدة الروسية - الصينية بشأن منع نشر الأسلحة واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد الأجهزة والمركبات الفضائية.

المصدر: نوفوستي