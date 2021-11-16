روسيا تحضّر طاقم الرحلة المأهولة القادمة إلى المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات تجري بشكل جيد تحضيرا لإطلاق الرحلة المأهولة القادمة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "في 15 نوفمبر الجاري، وفي مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء، بدأ اليوم الأول من تدريبات الفحص المعقدة للطاقمين الأساسي والاحتياطي لمركبة سويوز التي ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية في ديسمبر القادم".

وأضاف البيان "خلال التدريبات التي ستستمر ليومين سيتمرن أفراد الطاقمين على التعامل مع الحالات الطارئة المرتبطة بأعطال المعدات التي قد تواجههم أثناء رحلتهم الفضائية، كما سيتدربون على التعامل مع أنظمة دعم الحياة الموجودة على المركبة الفضائية، وسيتمرنون على التعامل مع الحوادث المرتبطة بالحريق أو تسرب المواد السامة في المركبة أثناء الرحلة".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تخطط لإطلاق مركبة من نوع Soyuz MS-20 في رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية في 8 ديسمبر العام الجاري، وسيتكون أفراد الطاقم الرئيسي للرحلة من رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين، وسائحين هما: الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، ومساعده في الأعمال التجارية، يوزو هيرانو.

المصدر: فيستي