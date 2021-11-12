الولايات المتحدة.. اختبار جهاز طرد مركزي لإطلاق الأقمار الصناعية (فيديو)

أختبرت شركة SpinLaunch الأمريكية بنجاح جهاز طرد مركزي لإطلاق نموذج أولي لمرحلة صاروخ شبه مداري إلى طبقات الغلاف الجوي العليا.

وارتفع نموذج الصاروخ خلال هذا الاختبار، الذي جرى يوم 22 اكتوبر الماضي، في ولاية نيومكسيكو، بضعة كيلومترات.

وتخطط الشركة لإجراء اختبار جديد لنموذج صاروخ مع المحرك، مخصص لنقل الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض. ومن المتوقع أن تصل المنظومة التي ستطلق باستخدام جهاز الطرد المركزي إلى ارتفاع يصل إلى حوالي 60 كيلومترًا عن طريق القصور الذاتي، وبعد ذلك سيتم تشغيل وحدة الطاقة.

وتخطط الشركة في المستقبل للتخلي عن استخدام وحدات تعجيل في الصواريخ المخصصة لنقل الأجهزة الفضائية، واستخدام قوة الطرد المركزي حصريًا. وسيكون بالإمكان إطلاق أقمار صناعية تزن حوالي 180 كيلوغرامًا.

المصدر: لينتا. رو