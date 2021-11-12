 
مباشر
عاجل
مقتل عسكريين روسيين خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروس

الولايات المتحدة.. اختبار جهاز طرد مركزي لإطلاق الأقمار الصناعية (فيديو)

الفضاء

الولايات المتحدة.. اختبار جهاز طرد مركزي لإطلاق الأقمار الصناعية (فيديو)
youtube.com
جهاز الطرد المركزي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rpq2

أختبرت شركة SpinLaunch الأمريكية بنجاح جهاز طرد مركزي لإطلاق نموذج أولي لمرحلة صاروخ شبه مداري إلى طبقات الغلاف الجوي العليا.

وارتفع نموذج الصاروخ خلال هذا الاختبار، الذي جرى يوم 22 اكتوبر الماضي، في ولاية نيومكسيكو، بضعة كيلومترات.

وتخطط الشركة لإجراء اختبار جديد لنموذج صاروخ مع المحرك، مخصص لنقل الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض. ومن المتوقع أن تصل المنظومة التي ستطلق باستخدام جهاز الطرد المركزي إلى ارتفاع يصل إلى حوالي 60 كيلومترًا عن طريق القصور الذاتي، وبعد ذلك سيتم تشغيل وحدة الطاقة.

وتخطط الشركة في المستقبل للتخلي عن استخدام وحدات تعجيل في الصواريخ المخصصة لنقل الأجهزة الفضائية، واستخدام قوة الطرد المركزي حصريًا. وسيكون بالإمكان إطلاق أقمار صناعية تزن حوالي 180 كيلوغرامًا.

المصدر: لينتا. رو

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا