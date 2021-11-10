"روس كوسموس" تكشف عن موقفها من استخدام المحطة الفضائية مستقبلا

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا قد تواصل استخدام المحطة الفضائية الدولية في السنوات السبع القادمة.

وخلال أحد المؤتمرات التي حضرها مؤخرا قال مدير هيئة الرحلات الفضائية المأهولة في "روس كوسموس"، سيرغي كريكاليوف: "المحطة الفضائية الدولية ستستخدم حتى 2027 أو 2028 على الأقل، وهذا الاستخدام سيكون مربحا ومفيدا قد الإمكان".

وأضاف "انضمام وحدتي ناؤوكا وبريتشال الروسيتين إلى المحطة الفضائية الدولية لا يعني بالضرورة مواصلة تطوير المحطة، لدينا دراسات ومشاريع تأخذ بالاعتبار مختلف الخيارات، بما في ذلك خيار اعتماد أجزاء من المحطة الحالية لإنشاء محطة روسية جديدة".

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وكان مدير مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، قد صرح في يوليو الفائت بأن لدى مؤسسته اقتراحين حول تطوير المحطة الفضائية الروسية المستقبلية، الأول هو اعتماد بعض الأقسام الروسية في المحطة الفضائية الدولية وتوسيع هذه الأقسام مستقبلا لتأسيس محطة جديدة مستقلة، والاقتراح الثاني يدعو لتأسيس محطة روسية جديدة كليا سيكون قسمها الأساسي عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة في وقت واحد.

وأوضح روغوزين أن الميزة الأساسية في المحطة الروسية الواعدة ستكون إمكانية تعيدلها بشكل مستمر، أي أنه سيكون بالإمكان استبدال إحدى وحدات هذه المحطة بوحدة أخرى في حال انتهاء العمر الافتراضي للأولى، ما يوفر إمكانية استمرار المحطة لفترة زمنية طويلة جدا.

المصدر: فيستي