المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها الشهر الجاري

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع للتعديل بعد منتصف نوفمبر الجاري.

وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا "في 16 نوفمبر الجاري سيعدل مدار المحطة الفضائية الدولية، بهدف خلق الظروف الملائمة للالتحام مركبة Soyuz MS-20 الروسية المأهولة بالمحطة".

وأضاف البيان "في اليوم المذكور ستنفذ المحطة مناورة تعديل المدار معتمدة على محركات مركبة Progress MS-18 الملتحمة بها، ووفقا للمعلومات الأولية فإن محركات المركبة ستبدأ في العمل تمام الساعة 20:40 بتوقيت موسكو، وستدفع المحطة لمدة 478 ثانية".

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وتبعا لـ "روس كوسموس" فإن مدار المحطة الفضائية الدولية بعد هذا التعديل سيرتفع بمقدار 1.3 كلم ليصبح بعده عن سطح الأرض 420.76 كلم.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا 3 رواد، الرائدان الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، والأمريكي، مارك فاندي هاي.

المصدر: فيستي