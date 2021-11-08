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الصين تطلق أقمار جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

الفضاء

الصين تطلق أقمار جديدة لاستشعار الأرض عن بعد
youtube/ SciNews
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أعلنت وسائل إعلام صينية أن بلادها نجحت بإطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصين أطلقت مؤخرا 3 أقمار جديدة من فئة Yaogan-35 إلى مدارات الأرض، وحمل هذه الأقمار إلى الفضاء صاروخ صيني الصنع من نوع Long March-2D، أطلق يوم السبت 6 نوفمبر الجاري من قاعدة Xichang الفضائية، تمام الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (6:00 بتوقيت موسكو).

وتأتي هذه العملية بعد أيام من إطلاق الصين لمجموعة من أقمار Yaogan-32 للاستشعار عن بعد، والتي استخدم في إطلاقها أيضا صاروخ صيني من نوع Long March.

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وكانت الصين قد وضعت أول قمر من أقمار Yaogan في مدارات الأرض عام 2006، وطورت هذه الأقمار لتعمل كأقمار لاستشعار الأرض عن بعد، ولمراقبة المناطق الزراعية وعملية الإنتاج فيها، كما يمكن الاعتماد عليها في عمليات الإنقاذ والإغاثة أثناء الكوارث الطبيعية.

وأطلقت الصين في الفترة الأخيرة العديد من الأقمار إلى مدارات الأرض من بينها أقمار Yaogan، وقمرا ستختبر من خلاله تقنيات لحماية الأجهزة والمركبات من النفايات الفضائية.

المصدر: فيستي

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