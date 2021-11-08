"ناسا" تؤيد تحليق رواد الفضاء الروس على "دراغون" والأمريكيين على "سويوز"

أعلن مدير برامج المحطة الفضائية الدولية في "ناسا"، جويل مونتتالبانو ، أن الوكالة تؤيد تحليق رواد الفضاء الروس على متن "دراغون" الأمريكية، والأمريكيين على متن "سويوز" الروسية.

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وقال موضحا، "نحاول منذ فترة زمنية طويلة، أن يحلق رائد فضاء روسي على متن مركبة الفضاء الأمريكية (دراغون) ورائد فضاء أمريكي على متن مركبة الفضاء الروسية (سويوز)".

وتجدر الإشارة، إلى أن الولايات المتحدة خلال أعوام 2011-2020 لم تكن لديها مركبات فضائية لاستخدامها في نقل رواد الفضاء من وإلى المحطة الفضائية الدولية، ما كان يدفعها لحجز مقاعد في مركبات "سويوز" الروسية لروادها، إلى أن أطلقت المركبة "كرو دراغون" "Crew Dragon" في أول رحلة تجريبية ناجحة.

وكان دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلن في مؤتمر صحفي مصغر، أن رواد فضاء "ناسا" سوف يستمرون في استخدام المركبات الفضائية الروسية، مقابل تحليق رواد الفضاء الروس على المركبات الفضائية الأمريكية.

ويذكر أن آخر رائد فضاء أمريكي استقل مركبة "سويوز" الروسية في رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية، كان الرائد مارك فاندي، في شهر أبريل 2021.

المصدر: نوفوستي