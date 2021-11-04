رواد الفضاء يستعدون لبدء تجربة محاكاة التحليق الفضائي إلى القمر

يتحضر طاقم مؤلف من 6 رواد فضاء، اليوم الخميس، للمشاركة في تجربة محاكاة التحليق الفضائي إلى القمر، وذلك في معهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو.

والطاقم المؤلف من 3 رواد فضاء من روسيا واثنين من وكالة "ناسا" الأمريكية ورائد فضاء إماراتيا، يتحضرون لبدء المرحلة الثالثة من برنامج "سيريوس" الروسي، لمحاكاة الرحلة الفضائية إلى القمر.

وسيدخل الرواد كبسولة لعيش تجرية على مدار 8 أشهر متواصلة ينقطعون فيها عن العالم الخارجي، في محاكاة لظروف الفضاء ورحلة فضائية من كوكب الأرض الى القمر واستكشاف مدارات أخرى وكيفية الوصول إليها.

ولن يتواصل الطاقم بأحد إلا بمركز قيادة التجربة عن طريق الاتصال الصوتي، أما الاتصال بالأقرباء فيمكن أن يتحقق عن طريق البريد الإلكتروني.

يذكر أن مشروع "سيريوس" العلمي الدولي ينفذ في مجمع أرضي فريد من نوعه بمشاركة المعهد الروسي للبحوث العلمية والأحيائية، وبرنامج دراسات الإنسان التابع لوكالة "ناسا" الأمريكية، والوكالات الفضائية من روسيا وألمانيا وكندا، وكذلك بمشاركة خبراء آخرين من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وغيرها.

المصدر: RT