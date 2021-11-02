مصدر: روسيا ستطلق غالبية أقمار "وان ويب" البريطانية من مطار "بايكونور"

تستعد روسيا لإطلاق غالبية الأقمار الصناعية البريطانية للاتصالات من طراز "وان ويب" عام 2022 من مطار "بايكونور" الفضائي.

وقال مصدر في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية لوكالة "تاس" الروسية إن الصواريخ الفضائية الروسية ستطلق غالبية الأقمار الصناعية البريطانية عام 2022 من مطار "بايكونور" الفضائي الذي سيشهد في 27 يناير المقبل إطلاق دفعة أخرى من أقمار "وان ويب"، وقبل ذلك سيتم إطلاق دفعة من أقمار "وان ويب" في 6 يناير المقبل من مطار كورو" في غوانا الفرنسية بأمريكا اللاتينية.

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وأشار المصدر إلى أن الصواريخ الروسية عام 2021 حملت على متنها غالبية الأقمار الصناعية البريطانية من مطار "فوستوتشني" بشرق روسيا، ما عدا صاروخي "سويوز" الحاملين للأقمار البريطانية اللذين أطلقا من مطار "بايكونور" الفضائي.

يذكر أن كل صاروخ فضائي روسي يطلق دفعة تضم 34 أو 36 قمرا صناعيا بريطانيا للاتصالات. وتقضي الاتفاقية التي وقعتها شركة "وان ويب" البريطانية مع شركة Arianespace التي تولت الإشراف على إطلاق الأقمار الصناعية البريطانية تقضي بإطلاق 16 صاروخا روسيا من مطارات "فوستوتشني" و"بايكونور" و"كورو" الفضائية أعوام 2020 – 2022.

جدير بالذكر أن أقمار "وان ويب" البريطانية مخصصة لإنشاء شبكة الاتصال الفضائي التي ستضمن الدخول السريع للإنترنت في أي موقع للأرض.

المصدر: تاس