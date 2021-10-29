الطلاب الروس يشاركون في تصميم قمر صناعي لنيكاراغوا

سيشارك طلاب جامعة جنوب الغرب الحكومية في كورسك الروسية بالتعاون مع طلاب نيكاراغوا في العمل على تصميم أول قمر صناعي لنيكارغوا يتوقع أن يطلق عام 2022.

أفادت بذلك البوابة الإلكترونية الحكومية EL 19 Digital التابعة لنيكاراغوا نقلا عن رائد الفضاء الروسي، فيودور يورتشيخين الذي يقوم حاليا بزيارة نيكاراغوا.

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وقال رائد الفضاء:" نود أن يكون لدى شبابكم حلم بأن تطلق نيكاراغوا قمرا صناعيا حقيقيا، أما المعارف والخبرات التي تلقيتم أثناء تصميم القمر الصناعي فربما ستساعدكم في إرسال أول رائد من نيكارغوا إلى الفضاء".

وأوضح رائد الفضاء الروسي أن طلاب نيكارغوا سيعملون على تصميم وتصنيع القمر الصناعي بالتعاون مع طلاب وأساتذة جامعة جنوب الغرب الحكومية الروسية في كورسك التي سبق لها أن طوّرت مشاريع مماثلة في بعض بلدان أمريكا اللاتينية. وأعرب عن أمله بأن يكون أحد الأقمار الصناعية التي ستطلق عام 2022 تابعا لنيكاراغوا.

يذكر أن التعاون بين روسيا ونيكاراغوا في مجال الفضاء بدأ بعد توقيع الاتفاقية الحكومية بين روسيا ونيكاراغوا بشأن التعاون في دراسة الفضاء الكوني لأغراض مدنية. جدير بالذكر أن أول محطة لملاحة "غلوناس" الفضائية في أمريكا اللاتينية نشرت في نيكاراغوا أطلقت عليها تسمية "نورس"، نسبة إلى أول رائدة فضاء في العالم، فالنتينا تيريشكوفا.

المصدر: تاس